Убить единый налог для группы 3 (и по физ., и по юр.) предложили в своем удивительном законопроекте № 8089 на совсем другую тему (между делом) народные депутаты Шинькович и Чекита (страна должна знать своих героев) от БПП — вопреки прямому указанию самого П.П., громогласно требовавшего не трогать упрощенную систему.

Об этом в своем блоге пишет Александр Кирш, народный депутат Украины, информирует svodka.net.

«Ну, что БПП — сборище совершенно искусственное, состоящее из кучи партий и голосующее даже за ключевые налоговые законы и сам бюджет (!) 50% так, а 50% эдак (как если бы это была не часть, а случайная выборка на улице), народ уже в курсе.

Но в данном случае (и теперь порядочный человек ни за один закон, подписанный кем-то из этих авторов, голосовать не должен!) имеет место не мелкое разногласие (подумаешь — бюджет, большие дела!:-)), а принципиальный курс на убиение малого и среднего бизнеса, покушение на занятость, очевидный перевод людей в тень и на биржу труда, дабы они вместо того, чтобы платить налог, неся при этом налоговую нагрузку выше, чем у крупных предприятий, сами, наоборот, стали выкачивать пособия на жизнь от государства, попутно лишая Украину дешевых товаров и услуг, противостоящих денежной массе, что неминуемо приведет к росту цен (коль дешевое с рынка вымывается) и снижению курса гривни (раз меньше товаров), то есть опять-таки к росту цен еще раз, а заодно оставшиеся без заработка люди массово уменьшат платежеспособный спрос, то есть отключится основной двигатель экономики: не будет спроса — не будет ничего, в том числе денег от предприятий на всевозможные социальные выплаты.

Итак, готовится непоправимое — я уже не говорю о возможных в этой связи жестких социальных катаклизмах.

Читайте: Никто не просился. Никто и на Родину не звал, - Евгений Чичваркин

Прошу своевременной активности народа, а также различных [проф]союзов предпринимателей, и еще прошу запомнить фамилии авторов этой антинародной авантюры.

Ничего не стоит государству так дёшево и не ценится бизнесом так дорого, как простота. Её и собираются грохнуть.»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира