Украинская певица Джамала, которая вскоре родит первенца, показала свои новые фото. Джамала: Каждый день не похож... Покой. Печаль. Счастье. Беззаботность. Волнение. Радость. Нравится жить Фото: jamalajaaa / Instagram Посты Джамала разместила в Instagram."Каждый день не похож... Покой. Печаль. Счастье. Беззаботность. Волнение. Радость. Нравится жить", – написала она. c a l m n e s s Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Мар 9, 2018 в 4:47 PST кожен день не схожий ... спокій ... сум... щастя... безтурботність ... хвилювання... радість ...подобається жити @milktalks * com #backstage #shootings #commingsoon * Публикация от Jamala (@jamalajaaa) Мар 9, 2018 в 2:18 PST 29 ноября 2017 года певица рассказала о беременности.В пресс-службе певицы ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу "Голос країни 8" Джамала уже была беременна.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова.В 2016 году она победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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