Кроме того, Трамп пригрозил ЕС пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей.

"Европейский союз, замечательные страны, которые относятся к США очень плохо в торговле, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и тарифов на продукты США, мы также снимем наши. Большой недостаток. Если нет, мы введем налог на автомобили и т. д. Справедливо! " - заявил президент США.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)10 марта 2018 г

Это заявление стало ответом на встречу в Брюсселе участников переговоров от Евросоюза и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Отметим, немецкое правительство заявило о незаконности новых пошлин, введенных США на продукты алюминиевой и сталелитейной промышленности.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в четверг, 8 марта, подписал распоряжение, вводит пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом, он обещал рассмотреть вопрос освобождения от пошлин ряда стран, таких как Австралия, Канада и Мексика.

В то же время, в Кабинете Министров Украины и Министерстве экономического развития и торговли заявили, что принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия американских спецпошлины на изделия из стали и алюминия.

Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки несут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.

Также в ответ на такое решение ЕС анонсировал введение пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил, что это решение США может спровоцировать глобальную торговую войну.Это заявление стало ответом на встречу в Брюсселе участников переговоров от Евросоюза и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Отметим, немецкое правительство заявило о незаконности новых пошлин, введенных США на продукты алюминиевой и сталелитейной промышленности.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в четверг, 8 марта, подписал распоряжение, вводит пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом, он обещал рассмотреть вопрос освобождения от пошлин ряда стран, таких как Австралия, Канада и Мексика.

В то же время, в Кабинете Министров Украины и Министерстве экономического развития и торговли заявили, что принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия американских спецпошлины на изделия из стали и алюминия.

Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки несут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.

Также в ответ на такое решение ЕС анонсировал введение пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил, что это решение США может спровоцировать глобальную торговую войну.