Трамп заявил, что они могут быть отменены только при условии аналогичного шага со стороны Брюсселя

Кроме того, Трамп пригрозил ЕС пошлиной на ввоз в США европейских автомобилей.

"Европейский союз, замечательные страны, которые относятся к США очень плохо в торговле, жалуются на тарифы на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и тарифов на продукты США, мы также снимем наши. Большой недостаток. Если нет, мы введем налог на автомобили и т. д. Справедливо! " - заявил президент США.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)10 марта 2018 г