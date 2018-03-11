В Киеве «титушки» устроили массовый погром МАФов В Киеве на Контрактовой площади «титушки» разгромили киоски и кофейни, украв некоторый товар. Об этом сообщил основатель сайта dtp.kiev.uaВлад Антонов на своей странице в Facebook, информирует svodka.net. Он приводит слова самих предпринимателей, который пострадали от неправомерных действий. «30 человек в масках и на машинах без номеров, ломали кофейные киоски на Контрактовой площади. Срывали сигнализацию, ели товар и крали что могли, милиция приехала посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать так как у них есть пункт в договоре что массовки они не трогают», — заявляют сами предприниматели.



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