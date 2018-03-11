Экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль работал на секретную разведывательную службу МИД Великобритании с 1995 года, сообщило издание The Times. 66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта Фото: ЕРА Отмечается, что Скрипаль передал британской разведке весь телефонный справочник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба РФ.По данным газеты, он работал на МИ-6 с 1995 года, предоставляя ценную информацию о российской разведке и военных объектах.После ухода Скрипаля из ГРУ в 2000 году он продолжил сотрудничать с МИ-6. Встречи с агентами секретной разведывательной службы проходили в Испании. В ходе каждой он получал примерно $5 тыс.66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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