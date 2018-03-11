Экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль работал на секретную
разведывательную службу МИД Великобритании с 1995 года, сообщило
издание The Times. 66-летнего Скрипаля и его
дочь госпитализировали 4 марта Фото: ЕРА Отмечается, что
Скрипаль передал британской разведке весь телефонный справочник
Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба
РФ.По данным газеты, он работал на МИ-6 с 1995
года, предоставляя ценную информацию о российской разведке и
военных объектах.После ухода Скрипаля из ГРУ в 2000 году он
продолжил сотрудничать с МИ-6. Встречи с агентами секретной
разведывательной службы проходили в Испании. В ходе каждой он
получал примерно $5 тыс.66-летнего Скрипаля и его
дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка
(MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями
РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия
будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня
представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер
президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль –
прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.
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