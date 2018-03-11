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Данилко: Милиция приехала меня арестовывать: "Андрей, поступило заявление от вашей сестры, что вы украли ее сына, чтобы продать на органы"
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11.03.2018 12:02
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Украинский виртуоз Андрей Данилко в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, почему перестал общаться с
сестрой. Данилко: Я по стенке съехал. Понимаю: это родной
человек все-таки Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "У нас
всегда были отличные отношения. Но в какой-то момент у нее был
заскок. Не знаю, как иначе назвать. Не работает. Кем она хочет
быть? Наверное, президентом Украины. И вот, у моего племянника Вани
была проблема со здоровьем. Так как Галя – вспыльчивый
человек, сразу врагов начинает искать, буянить, я его взял и
положил в "Медиком" на обследование", – рассказал он.Артист
уточнил, что не сообщил сестре, в какой больнице находится его
племянник."Ему сказал: "Вань, я на телефоне. Врачи все тебе
сделают". Он начал превращаться в человека, начал общаться, все
нормально. Я на студии. Звонок. Милиция приезжает ко мне в студию.
Меня арестовывать. Смотрят на меня. Естественно, узнали. Говорят:
"Андрей, нам поступило заявление, что вы украли ребенка, чтобы
продать его на органы". Откуда это? Вот скажи. Я по стенке съехал.
Понимаю: это родной человек все-таки. Но сказал: все, на этом мы
заканчиваем наши отношения. Я был в шоке", – подчеркнул
он.Данилко уточнил, что на тот момент его племяннику было около 12
лет."Сейчас он уже живет с девочкой. Я им купил квартиру. Все в
порядке. Я им всем там купил квартиры, все живут отдельно. Я жил в
пристройке, в которой обои закручивались от сырости зимой. Когда я
просыпался, было чувство, что лицо мокрое от инея", –
рассказал художник.Он добавил, что племянники несмотря на ссору с
сестрой очень хорошо к нему находятся.Данилко известен благодаря
сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание
народного артиста Украины. В 2016 году
Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место
одного из судей проекта.
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