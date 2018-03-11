Украинский виртуоз Андрей Данилко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, почему перестал общаться с сестрой. Данилко: Я по стенке съехал. Понимаю: это родной человек все-таки Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "У нас всегда были отличные отношения. Но в какой-то момент у нее был заскок. Не знаю, как иначе назвать. Не работает. Кем она хочет быть? Наверное, президентом Украины. И вот, у моего племянника Вани была проблема со здоровьем. Так как Галя – вспыльчивый человек, сразу врагов начинает искать, буянить, я его взял и положил в "Медиком" на обследование", – рассказал он.Артист уточнил, что не сообщил сестре, в какой больнице находится его племянник."Ему сказал: "Вань, я на телефоне. Врачи все тебе сделают". Он начал превращаться в человека, начал общаться, все нормально. Я на студии. Звонок. Милиция приезжает ко мне в студию. Меня арестовывать. Смотрят на меня. Естественно, узнали. Говорят: "Андрей, нам поступило заявление, что вы украли ребенка, чтобы продать его на органы". Откуда это? Вот скажи. Я по стенке съехал. Понимаю: это родной человек все-таки. Но сказал: все, на этом мы заканчиваем наши отношения. Я был в шоке", – подчеркнул он.Данилко уточнил, что на тот момент его племяннику было около 12 лет."Сейчас он уже живет с девочкой. Я им купил квартиру. Все в порядке. Я им всем там купил квартиры, все живут отдельно. Я жил в пристройке, в которой обои закручивались от сырости зимой. Когда я просыпался, было чувство, что лицо мокрое от инея", – рассказал художник.Он добавил, что племянники несмотря на ссору с сестрой очень хорошо к нему находятся.Данилко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году получил звание народного артиста Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место одного из судей проекта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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