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Китай снял ограничения на количество президентских сроков
11.03.2018 12:03
Китай снял ограничения на количество президентских сроков
Си Цзиньпин сможет править пожизненно
Китай снял ограничения на количество сроков пребывания на посту президента.
Китай снял ограничения на количество президентских сроков

Из почти трех тысяч делегатов Всекитайского собрания только два проголосовали против поправки, трое воздержались, остальные 2964 поддержали реформу, сообщает Bloomberg.

действительно реформа позволяет оставаться нынешнему президенту Си Цзиньпин или его преемнику во власти неограниченное время. Конституционная статья об ограничении президентских сроков действовала в Китае с 1990-х.

В конце февраля Центральный комитет коммунистической партии Китая предложил исключить из конституции страны ограничения на количество президентских сроков для президента и вице-президента страны. Президент и глава КПК Си Цзиньпин занимает свою должность с ноября 2012 года, в октябре 2017 года его кандидатуру утвердили на второй пятилетний срок.

BBC напоминает, что правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы по Дэн Сяопина, который стремился избежать повторения расходов неограниченного правления и культа личности Мао.

Второй срок Си заканчивается 2023 года. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться во власти пожизненно.

Напомним, в китайских элитных тюрьмах заканчиваются камеры для содержания государственных служащих, поймали на коррупции

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