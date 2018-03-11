Мы теряем близких, теряем родных и знакомых, это очень больно и невыносимо трудно. С нечеловеческой силой боль истощает тебя, не жалея, и выбивает землю из-под ног. Когда близкого человека больше нет, остальные 7 миллиардов не имеют значения.

Люди уходят из этой жизни по разным причинам. Но они всегда остаются в наших воспоминаниях и изредка проведывают в сновидениях, пишет со ссылкой на .

К чему снятся умершие родственники

Ты когда-нибудь задумывался, что такое сон и почему он возникает в твоей голове? Ученые, психологи и эзотерики с экстрасенсами до сих пор не пришли к единому мнению. Одно дело, когда снится морская прогулка или увлекательное путешествие. Но что делать, когда часто снятся умершие близкие?

Редакция «Так Просто!» придерживается единого мнения, что не обращать внимания на такие сны нельзя. Мы разобрались, чем вызвано появление умершего, и подготовили для тебя рекомендации, как поступать в подобных случаях.

Наши бабушки всегда знали, что покойник снится как предупреждение об опасности. Это письмо с того света о грядущих изменениях в твоей жизни. Таким способом умерший пытается передать информацию в мир живых — предупредить или поддержать.

Во сне тяжело себя контролировать, но нужно пытаться внимательно слушать и запоминать всё, что тебе говорят. Очень часто услышанное сбывается. Не следует идти за умершим, это вестник болезни, неудачи или скорой смерти.

В одной из энциклопедий славянской культуры встречается такая рекомендация: «Если покойник явился во сне, посмотри на его ноги. Если их нет или вместо них увидишь копытца, знай — это нечисть балуется. Прогоняй ее и крестись вовсю, читай молитву, какую знаешь».

Современные и давние толкователи снов расходятся во мнениях, объясняя, чем вызвано появление умершего. Одни считают, что в этом нет ничего хорошего, а другие, наоборот, предвещают позитивные перемены. Смотри расшифровки сновидений, которые встречаются в сонниках.

Толкование снов

Сонник XXI века: в жизни наступит новый период. Увидеть плачущего покойника — к крупной ссоре. Восточный: возникнут проблемы со здоровьем. Императорский: события прошлого не дают покоя. Сонник Дмитрия и Надежды Зимы: сновидение сулит долгую жизнь. Но в близком окружении есть лицемеры и предатели. Идиоматический: тяжёлый этап закончен, настройся на спокойную и размеренную жизнь. Итальянский: к спорам с другом. Будешь рьяно отстаивать свою точку зрения. Сонник Мартына Задеки: грядут разочарование и потери. Если умершая мама в сновидении помогает по хозяйству, то семейная жизнь находится под угрозой. Малый Велесов сонник: ты испытываешь чувство вины по отношению к усопшему, который пришел во сне. Сонник Чжоу-Гуна: получишь новости, которые несказанно обрадуют. Современный: к перемене погоды. Сонник Феломены: целовать покойника во сне — к долгой и счастливой жизни. Сонник Ванги: если приснился отец, значит ты не сдержишь обещания или погрязнешь в долгах. Если сниться умершая жена или муж, значит при жизни ты не выполнил обещанного им. Подумай, что это может быть, и попробуй всё исправить.

Если задумываешься, к чему снится умершая бабушка, дедушка или любой близкий тебе человек, в большинстве случаев это сновидение говорит об упущенных ранее возможностях. Всегда помни, что прошлого не вернуть. Не стоит упрекать себя за былые ошибки. Ночное видение указывает на то, что ты стал уделять меньше внимания живым людям.

Эзотерики и биоэнергетики говорят, что после смерти отношения с близким человеком не заканчиваются. Всегда остается духовная связь, которая позволяет ощутить до боли знакомые черты. Мертвые приходят просить помощи, ведь первое время душа страдает без физического тела.

Если во сне умерший просит тебя накормить его, обнять, поцеловать или согреть, не пугайся и не отказывай ему в этом. Только так душа сможет обрести долгожданный покой.

Оцени свое эмоциональное состояние после пробуждения. Если тебе спокойно после общения в царстве Морфея, значит усопшему хорошо в загробном мире. Но если просыпаешься в холодном поту или длительное время тебя преследует страх, значит, душа мертвого страдает.

Не нужно искать помощи на стороне — у ведунов, знахарей и экстрасенсов. Рискуешь потратить не только время, но и деньги. В большинстве случаев умерший появляется в снах потому, что ты его помнишь. Он был значимым человеком в твоей жизни, и ты не пережил утрату полностью.

Никто не может опровергнуть существование загробного мира. Как и никто не может доказать обратное. Наши тела не вечны, зачем обрекать душу на страдания? Если ты ощущаешь тревогу после встречи с усопшим во сне, попробуй помолиться за него, если в твоей религии такие молитвы существуют.

Святые отцы советуют не обращать на сны внимания: «Встань с утра, прочитай утреннюю молитву и отправляйся по привычным делам. Можешь заказать в церкви сорокоуст, панихиду, литию и подавай милостыню. Поставь в храме свечу за упокой души умершего. На том свете он получит благодать божию и твое земное молитвенное “письмо любви”».

Если тревожные сны не прекращаются, зажигай по вечерам церковную свечу и проси священника освятить твое жилище. Если нет возможности позвать церковного служителя, сделай это самостоятельно. Сперва перекрестись три раза, прочитай «Отче наш» и попроси помощи у Господа. С зажженной свечой обойди все углы в помещении, а потом окропи их священный водой. Заканчивай обряд словами: «Господи, да будет воля Твоя. Не как я хочу, но как Ты».

Молитва всегда тебя успокоит. Но если по каким-то причинам ты не придерживаешься определенного религиозного учения, обратись к психологу. Специалист поможет пережить ситуацию и разобраться в проблеме. Не замыкайся в себе и не накапливай беспокойство. В жизни бывают разные ситуации, и иногда наступают такие, когда помощь друзей необходима.

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