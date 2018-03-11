Дата акции, которая пройдет в музее современного искусства Palais de Tokyo, уже определена – 5 мая.

Palais de Tokyo в Париже станет первой галереей во французской столице, которая примет голых посетителей. Пришедшие в этот день люди оставят свою одежду в гардеробе, чтобы пройтись по залам нагишом, информирует svodka.net.

Мероприятие организовано Ассоциацией парижских натуристов. Для участия в акции следует зарегистрироваться.

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