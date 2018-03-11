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Британия ведет переговоры с США и европейскими союзниками о бойкоте ЧМ 2018 в России
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11.03.2018 12:10
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Великобритания обсуждает санкции против России в связи с возможным
отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, пишет The
Times. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Великобритания рассматривает дипломатические, экономические и
военные меры против РФ в связи с делом Скрипаля Фото: ЕРА
Собеседник издания отметил, что между возможных вариантов
рассматриваются дипломатические, экономические и военные меры, в
том числе бойкот чемпионата мира по футболу в России.В рамках
бойкота от визита в Россию могут отказаться высокопоставленные
чиновники и политики, а также сборная Англии по футболу. К бойкоту
могут присоединиться и другие страны, в том числе Польша, Австралия
и Япония.66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4
марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции
Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская
полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения,
спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля,
вплоть до снижения уровня представительства на футбольном
чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к
инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.
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