Великобритания обсуждает санкции против России в связи с возможным отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, пишет The Times. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Великобритания рассматривает дипломатические, экономические и военные меры против РФ в связи с делом Скрипаля Фото: ЕРА Собеседник издания отметил, что между возможных вариантов рассматриваются дипломатические, экономические и военные меры, в том числе бойкот чемпионата мира по футболу в России.В рамках бойкота от визита в Россию могут отказаться высокопоставленные чиновники и политики, а также сборная Англии по футболу. К бойкоту могут присоединиться и другие страны, в том числе Польша, Австралия и Япония.66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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