Американская певица Кэти Перри судится с монахинями за недвижимость. Перри отстаивает безоговорочное право на недвижимость Фото: katyperry / Instagram Об этом сообщает Buzz Feed News.Перед заседанием Гольцман призвала Перри остановиться. "Это ни к чему хорошему не приведет. Пострадает много людей", – сказала она в заявлении.Монахинь женского монастыря из здания, в котором они жили с 1971-го до 2011 года, выселила архиепархия Лос-Анджелеса. В 2015 году недвижимость с садом была продана Перри за $14,5 млн. Монахини в то же время заключили соглашение с ресторатором Данной Голлистер, продав ей монастырскую территорию за $15,5 млн.После этого Перри вместе с представителями архиепархии подали в суд, заявив, что монахини не имели права продавать здание.В декабре 2017 года суд принял решение в пользу певицы и потребовал от Голлистер заплатить $15 млн убытков, но она объявила о банкротстве.Летом 2017 года на Перри подала в суд женщина, которой ампутировали палец на ноге после травмы, полученной во время подготовки шоу исполнительницы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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