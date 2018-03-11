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Пожилая монахиня умерла на суде с Кэти Перри
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11.03.2018 12:18
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Американская певица Кэти Перри судится с монахинями за
недвижимость. Перри отстаивает безоговорочное право на недвижимость
Фото: katyperry / Instagram Об этом сообщает Buzz Feed News.Перед
заседанием Гольцман призвала Перри остановиться. "Это ни к чему
хорошему не приведет. Пострадает много людей", – сказала она в
заявлении.Монахинь женского монастыря из здания, в котором они жили
с 1971-го до 2011 года, выселила архиепархия Лос-Анджелеса. В 2015
году недвижимость с садом была продана Перри за $14,5 млн. Монахини
в то же время заключили соглашение с ресторатором Данной Голлистер,
продав ей монастырскую территорию за $15,5 млн.После этого Перри
вместе с представителями архиепархии подали в суд, заявив, что
монахини не имели права продавать здание.В декабре 2017 года суд
принял решение в пользу певицы и потребовал от Голлистер заплатить
$15 млн убытков, но она объявила о банкротстве.Летом 2017 года на
Перри подала в суд женщина, которой ампутировали палец на ноге
после травмы, полученной во время подготовки шоу исполнительницы.
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