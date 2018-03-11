В канадском Карлтонском университете появилась кафедра магии. На данный момент на нее ищут преподавателя, который должен иметь ученую степень, исследовательский и преподавательский опыт. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В университете рассказали, что магия - развивающаяся область знаний. Ее исследование носит междисциплинарный характер и включает в себя психологию, историю, литературу, массовую коммуникацию, интернет и теологию.

Известно, что обучение будет проводиться на кафедре Магических исследований, названной в честь канадского медиамагната Аллана Слейта, который начинал свою карьеру в качестве гастролирующего мага. Семья Аллана Слейта пожертвовала кафедре два миллиона долларов и 1600 книг.

Напомним, что в феврале в киевском Университете имени Бориса Гринченко появился курс по выбору ""Игра престолов": мифы и ритуалы".

Как сообщал svodka.net, преподаватель Китайского университета Вэй Сяоюн (Wei Xiaoyong) применяет технологию распознавания лиц на своих студентах для определения их эмоций и степени заинтересованности в предмете.

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