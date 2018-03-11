|Пэрис Хилтон позировала для фото топлес
|11.03.2018 12:33
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#MermaidVibes * *Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Мар 9, 2018 в 1:37 PST
Хилтон недавно примерила образ заезды реалити-шоу Ким Кардашян.В 2000 году Пэрис Хилтон начала карьеру модели: она подписала договор с агентством Дональда Трампа T Management. Позже сотрудничала с агентствами Ford Models, Models 1, Nous Model Management, Premier Model Management.Хилтон снималась в рекламе брендов Iceberg, Guess, Tommy Hilfiger, Christian Dior.Светская львица собирается замуж за актера украинского происхождения Криса Зилку.
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