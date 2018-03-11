Президент заявил, что не контролирует публичные высказывания своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, отметив, что тот иногда "несет пургу".

Об этом Путин сказал в интервью американскому телеканалу NBC, расшифровка которого опубликована на президента , передает .

Журналист задал Путину вопрос о заявлении советника Кремля по вопросам киберпространства Андрея Крутских на тему того, что Россия "будет на равных говорить с американцами в информационном пространстве". Журналист попросил президента разъяснить, что Крутских имел в виду.

"Какой‑то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае . Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели Вы думаете, что я контролирую все?" - ответил Путин.

На реплику журналиста о том, что Крутских - советник администрации президента по кибервопросам, российский руководитель заявил: "Ну и что?У нас две тысячи сотрудников администрации, разве Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".

"Я понятия не имею, что он сказал, ну Вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа", - добавил Путин.

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