|Порошенко и Гройсман проведут переговоры с Могерини
|11.03.2018 12:39
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Президент и премьер-министр Украины проведут переговоры с представителем Евросоюза Федерикой Могерини во время ее визита в Украину 12 марта.
Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 12 марта, встретятся с Верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину, информирует svodka.net.
Об этом сообщают сайты главы государства и Правительственный портал.
«12 марта состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии — высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину», — отмечается на сайте главы государства.
Аналогичное сообщение размещено на сайте Кабмина.
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«12 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини», — говорится на Правительственном портале.
По результатам обеих встреч предусмотрено общение с журналистами.