Президент и премьер-министр Украины проведут переговоры с представителем Евросоюза Федерикой Могерини во время ее визита в Украину 12 марта.

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 12 марта, встретятся с Верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину, информирует svodka.net.

Об этом сообщают сайты главы государства и Правительственный портал.

«12 марта состоится встреча Президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии — высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину», — отмечается на сайте главы государства.

Аналогичное сообщение размещено на сайте Кабмина.

Читайте: Юрист: Порошенко должен ответить на три главных вопроса (ВИДЕО)

«12 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини», — говорится на Правительственном портале.

По результатам обеих встреч предусмотрено общение с журналистами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира