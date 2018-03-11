Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что намерен поехать на восток Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волкер: В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток Фото: yes-ukraine.org "В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток", – отметил он.Волкер добавил, что дата визита пока не определена.В июле 2017 года государственный секретарь США назначил Курта Волкера специальным представителем США по Украине. Он ведет переговоры с Сурковым об урегулировании ситуации в Украине. В администрации Барака Обама делами Украины занималась тогдашний помощник государственного секретаря Виктория Нуланд.Волкер и Сурков уже провели четыре раунда переговоров: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Они обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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