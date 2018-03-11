Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт
Волкер заявил, что намерен поехать на восток Украины. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Волкер: В ближайшее время я
посещу Украину, хочу поехать на восток Фото: yes-ukraine.org "В
ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток", –
отметил он.Волкер добавил, что дата визита пока не определена.В
июле 2017 года государственный секретарь США назначил
Курта Волкера специальным представителем США по Украине.
Он ведет переговоры с Сурковым об урегулировании ситуации в
Украине. В администрации Барака Обама делами Украины
занималась тогдашний помощник государственного секретаря
Виктория Нуланд.Волкер и Сурков уже провели четыре раунда
переговоров: 21 августа 2017 года в Минске, 7
октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в
Дубае. Они обсуждают пути реализации Минских соглашений и
возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней
встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла
Климкина, не было достигнуто никакого результата.
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