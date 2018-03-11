В воскресенье, 11 марта, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя Китая двумя сроками. Об этом сообщает South China Morning Post .

Известно, что ВСНП проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов за, два против, трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным. Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа - Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством.

У нового органа будет право удерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев. Как известно, пост председателя КНР был снова основан принятой в 1982 году четвертой Конституцией.

Напомним, с 1993 года председатель одновременно занимает должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета КПК. Предшественники Си Цзиньпина Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао занимали эти должности с 1993 по 2003 год и с 2003 по 2013 год соответственно.

Традиционно в Китае на съезде Компартии, который проходит перед началом второго пятигодичного срока работы действующего лидера, в политбюро вводится его преемник, который сменит председателя после окончания правления. На съезде в октябре 2017 года никто, кто мог бы считаться будущим преемником, не вошел в состав политбюро.

Как ранее сообщал svodka.net, в столице Китая Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда Fuxing, в составе которого 16 вагонов общей протяженностью 415 метров.

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