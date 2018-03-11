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В Днепропетровской области на автобазе произошел масштабный пожар: сгорели 17 машин (ВИДЕО)
11.03.2018 12:47
В Днепропетровской области на автобазе произошел масштабный пожар: сгорели 17 машин (ВИДЕО)

В с Николаевка Днепропетровской области на автобазе предприятия «Павлоградуголь» в субботу вечером, 10 марта, произошел крупный пожар.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, отмечая, что огонь уничтожил девять автобусов и восемь автомобилей, информирует svodka.net.

Уточняется, что пожар начался примерно в 21:15 субботы. Для ликвидации ЧП прибыли сразу семь единиц техники и три десятка пожарных. Потушить автобазу удалось спустя 3,5 часа.

О причинах пожара в данный момент никакой информации нет. Спасатели опубликовали видео с места событий.

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