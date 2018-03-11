Великобритания пытается сорвать праздник спорта из-за предрассудков в связи с возможным отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отметил российский писатель и публицист Виктор Шендерович. Шендерович: Да разве можно из-за такой ерунды срывать праздник спорта? Он же вне политики! Фото: ЕРА в Facebook возможный бойкот Великобританией футбольного чемпионата мира 2018 в России в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля."Вокруг нас живут очень странные люди с предрассудками. Особенно бесят эти англичане. Не хотят они, видите ли, ехать в гости к тем, кто время от времени убивает у них дома. Да разве можно из-за такой ерунды срывать праздник спорта? Он же вне политики! Давайте вместе пробежимся с мячиком по просторам России, голубя мира запустим, все дела... А потом мы у вас еще кого-нибудь убьем, конечно", – отметил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1661881767213893&id=100001762579664 66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки скрипаля из-за праздник спорта году Теги: мир