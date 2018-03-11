Предприятие входит в холдинг Рината Ахметова

Сообщение о пожаре в селе Николаевка (Петропавловский район Днепропетровской области) поступило в 21:15. Прибывшие на место спасатели увидели, что возгорание произошло в металлическом одноэтажном ангаре с техникой.

Пожар ликвидировали в 01:45 ночи. Огонь уничтожил 17 транспортных средств и оборудования для их обслуживания, - сообщило местное управление ДержНС.

Фото: dp.dsns.gov.ua

К тушению пожара были привлечены 33 человека личного состава и 4 единицы специальной техники Главного управления ДержНС Украины в Днепропетровской области.

Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.

Фото: dp.dsns.gov.ua

"Павлоградуголь" входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. Это большое угледобывающее предприятие, в состав которого входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. "ДТЭК Павлоградуголь" проводит добычу угля на территории Павлоградского-Петропавловского Западного угленосного района Донбасса. Предприятие осуществляет добычу энергетического и коксующегося угля, в то же время основной объем приходится на энергетический уголь.

В прошлом году на сотрудников "Павлоградуголь" напала группа вооруженных лиц, незаконно проникли на территорию участка рекультивации Павлоградского террикона. В результате нападения травмы получили мастер террикона и начальник участка рекультивации. Также нападающие повредили колеса на личных автомобилях сотрудников.