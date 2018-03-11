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Побачення і загравання: Дорофеєва розповіла про стосунки з іншими чоловіками (ФОТО)
11.03.2018 12:55
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Співачка та тренер "Голосу країни. Діти" Надя Дорофеєва напередодні з'явилася у "Світському житті", де дала інтерв'ю Каті Осадчій, немало ошелешивши шанувальників звісткою про те, що встигла позустрічатись з Позитивом і навіть фліртувала з Євгеном Котом - партнером по "Танцях з зірками"!

Зважаючи на те, що останнім часом фани Дорофеєвої обговорюють складність стосунків на відстані - чоловік Наді, Володимир Дантес, здебільшого працює за кордоном, такі зізнання зацікавили.

Співачка зауважила, що загравати вона навчилася на проекті "Танці з зірками": "У мене з'явився такий супер досвід після "Танців з зірками". Хочу сказати велике спасибі Євгену Коту, тому що саме він навчив мене не соромитись".



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