Украинские военные в Луганской взяли в плен боевика В боевика нашли оружие АК-74Н и военный билет выдан оккупационной "администрацией" Украинские военные в Луганском направлении взяли в плен боевика, который пытался проникнуть на подконтрольную Киеву территорию Донбасса. Фото: gettyimages.com "После НЕ прицельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами", - говорится в сообщении. В боевика нашли оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный оккупационными "администрацией". Напомним, в субботу, 10 марта, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один военнослужащий был ранен. Украинские военные окончательно окружили Горловку, - Тымчук

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