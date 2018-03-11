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Украинские военные в Луганской взяли в плен боевика
11.03.2018 12:58
Украинские военные в Луганской взяли в плен боевика
В боевика нашли оружие АК-74Н и военный билет выдан оккупационной "администрацией"
Украинские военные в Луганском направлении взяли в плен боевика, который пытался проникнуть на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.
Украинские военные в Луганской взяли в плен боевика Фото: gettyimages.com

"После НЕ прицельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами", - говорится в сообщении.

В боевика нашли оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный оккупационными "администрацией".

Напомним, в субботу, 10 марта, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один военнослужащий был ранен.

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