Diesel снял рекламу джинсов на заводе Порошенко. Видео
11.03.2018 13:05
Итальянский бренд одежды Diesel снял рекламу джинсов в столовой
завода "Кузница на Рыбачьем" ("Ленинская кузница"), который
принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Видео опубликовали
на канале Diesel в YouTube. Ролик снимала украинская
продакшн-компании Radioaktive Film. В рекламе снялись модели
Александра Попруга и Виктория Рогальчук. | Локацией для
съемок стала заводская столовая Скриншот: Diesel / YouTube видео
Видео:
Diesel / YouTube