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Diesel снял рекламу джинсов на заводе Порошенко. Видео
11.03.2018 13:05
Итальянский бренд одежды Diesel снял рекламу джинсов в столовой завода "Кузница на Рыбачьем" ("Ленинская кузница"), который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Видео опубликовали на канале Diesel в YouTube. Ролик снимала украинская продакшн-компании Radioaktive Film. В рекламе снялись модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.   | Локацией для съемок стала заводская столовая Скриншот: Diesel / YouTube видео Видео: Diesel / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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