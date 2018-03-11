Предупреждение. Для того чтобы правильно понимать дальнейший текст, желательно (Карнеги-центр).

Я даже не ожидал, что мое представление о смысле Послания (и, частично, о Прогнозе на 2018 год, в той части, которая касается внешних для России обстоятельств) проявится так быстро. Но на всякий случай попробуем пофантазировать. Итак, если Путин отказался от договоренностей начала 90-х между американцами и Семьей, то он должен был не только сказать, что мы из этих договоренностей вышли (уже) в военной сфере, не только показать, что у России есть интересы и за пределами ее границ, но и показать, что мы вышли из идеологических ограничений начала 90-х.

Суть этих ограничений состояла в том, что мы были обязаны принять не просто западную идеологическую модель (право-либеральную), но и позволяли Западу оценивать, где и как мы ее нарушаем и, соответственно, наказывать нас за эти нарушения. Кроме того, нам было запрещено за пределами наших границ давать трактовку тем или иным действиям США вообще и Запада в частности. И если мы из этих договоренностей выходим, то — обязаны продемонстрировать, что наше отношение к миру принципиально изменилось.

Именно это Путин и продемонстрировал в интервью. Ему все время задают вопросы, мол, почему порядок нарушаете? А он на это четко и внятно объясняет: «Простите, а вы кто такие, чтобы задавать этот вопрос?» При этом он несколько раз продемонстрировал новую позицию России (которую она, кстати, предлагает всему миру): либо мы принимаем некие правила по тому или иному вопросу, либо же, то, что позволено одним (например, США) — позволено и другим. Например, нам. И другого уже не будет.

Понятно, что идеологически для США и тех, кто вырос в их идеологической парадигме, это неприемлемо, как, собственно, и написал Тренин. Соответственно, американская журналистка абсолютно не понимает, почему, если она, как представитель «мирового гегемона» (с абсолютно мессианским отношением к миру), задает вопрос, то Путин на него не отвечает. А потому что он ей задает встречный вопрос: «А кто сказал, что этого нельзя?» На договоренности США не идут, сами так делают, значит — и нам можно. В чем мы должны оправдываться? И вообще, какое вам до этого дело?

Более того, позиция Путина более сильная, поскольку он все время предлагает обсудить правила. Раньше США могли всех послать и сказать, что это они определяют, нужны правила или нет, в чем они должны состоять и почему все их исполнять должны, а они — не обязаны. СССР, как понятно, с такой позицией никогда не соглашался, а вот в начале 90-х мы ее приняли (как я понимаю, в обмен на право Семьи делать в России все, что угодно). Но поскольку свою часть договоренностей США не выполнили (в том числе по вопросу включения в НАТО бывших республик СССР), то мы (в лице Путина) от этих договоренностей полностью отказались.

Отметим, что почти автоматически из этого следует, что должны быть устранены западные гауляйтеры, которые контролировали экономическую и финансовую политику нашей страны по лекалам МВФ. Это как гайдаро-чубайсовская (Кудрин, Набиуллина, Дворкович), так и «семейная» команда (Шувалов, олигархи первого разлива). Другое дело, что процесс этот долгий и мучительный. Но будем надеяться, что после выборов мы его увидим.

Обращаю внимание на еще одно важное обстоятельство. За последние 25 лет у нас выросло довольно много людей, для которых примат США — дело обычное и естественное. Их очень легко вычислить: именно они пишут в комментариях к интервью Путина, что он выглядит безобразно, потому что уходит от ответов. Сама мысль, что задавать такие вопросы лидеру суверенного государства — это хамство, им в голову не приходит. Их нужно перевоспитывать. Если США не нравится поведение России притом что сами они так себя ведут — это их личное дело (что, кстати, Путин тоже прямо говорит), нас это не касается. Как и их законы, и их представления о «правильности».

Отметим, что главная беда только мира в том, что США еще не готовы идти на честные равноправные переговоры (ни по одному вопросу, их сам жанр не устраивает), но уже категорически не могут удержать тот порядок, который они установили в мире после 1991 года. Соответственно, все начинают играть в свои местечковые игры, причем разные. Как следствие, общий мировой порядок (установленный в Ялте в 1945 году и сильно переформатированный США в начале 90-х) не просто рассыпается, а рассыпается бесконтрольно, поскольку США к тому же отказываются признавать свою слабость. И именно такая позиция несет сегодня главную опасность для мира.

Отметим, что лично Трамп все отлично понимает (и готовность встретиться с лидером КНДР это показывает), беда в том, что он борется с очень мощной либерально-финансовой мафией, которая несколько десятилетий контролировала США. Будем надеяться, что он с ней справится.

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