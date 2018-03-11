В нидерландском городе Амстердам из-под асфальта вырвался «огненный столб».

Соответствующее видео было снято одной из уличных камер видеонаблюдения, информирует svodka.net.

Причиной данного инцидента, судя по всему, стало повреждение кабеля во время проведения ремонтных работ, после чего произошло короткое замыкание. В результате этой аварии получили ожоги два человека. Кроме этого, без электроснабжения остались более 25 тысяч домов, а также были парализованы трамвайные пути в городе.

О гибели людей в результате инцидента не сообщается. Точные причины образования этого «огненного столба» так же не называются.

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