В Луганской области украинские военнослужащие задержали одного из представителей незаконных вооруженных формирований, который пытался проникнуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает штаба АТО, передает .

"После прицельного обстрела противником наших позиций боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников его был взят в плен. При нем обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоеда Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией", - говорится в сообщении.

Сам представитель незаконных вооруженных формирований заявил, что родом он из Горловки. Он утверждает, что умышленно делается так, чтобы все производство не запускалось и люди от безработицы были вынуждены идти в ряды боевиков. Также мужчина сказал, что сам не видел представителей регулярной армии , но знает, что все инструкторы, которые стоят над сепаратистами, были из России.















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