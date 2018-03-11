В Оболонском районе Киева в пожаре существенно пострадала церковь Московского патриархата. Как считают в митрополии УПЦ МП, пожар возник из-за поджога.

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Пожар в храме Перображения, который находится около противотуберкулезного диспансера № 1 в Оболонском районе Киева, произошел в ночь на 10 марта. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП, информирует svodka.net.

Отмечается, что это был умышленный поджег. «Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм», — говорится в сообщении.

Как сообщается храм получил значительные повреждения и нуждается в ремонте. На место пожара приезжали правоохранители.

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