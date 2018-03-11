Беларус Александр Рыбак, который уже однажды выиграл для Норвегии победу в Евровидении, вновь отправится на конкурс представлять Норвегию.

Певец и музыкант Александр Рыбак, победивший на Евровидении в 2009 году, снова представит Норвегию на конкурсе. Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения-2018, информирует svodka.net.

«Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе»Евровидение-2018″ с песней That’s How You Write A Song», — говорится в сообщении.

Александр Рыбак родился в Беларуси, однако позже с родителями переехал в Норвегию.

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