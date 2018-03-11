Некоторые реформы в Украине не продвигаются так быстро, как хотелось бы Европейскому союзу, заявила высший представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Могерини: С прошлого года украинцы, посещающие Европейский союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет Фото: ЕРА "Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность более интенсивна, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие Европейский союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы выразили приверженность 20 амбициозным политическим целям до 2020 года", – отметила она.Могерини добавила, что некоторые реформы в Украине не продвигаются так быстро, как хотелось бы Европейскому союзу."Но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это – наша приверженность украинскому народу", – заявила она.16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.С 11 июня 2017 года между Украиной и ЕС действует безвизовый режим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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