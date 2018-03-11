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"Ни в коем случае". Могерини заявила, что в ЕС нет усталости от Украины
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11.03.2018 13:29
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Некоторые реформы в Украине не продвигаются так быстро, как
хотелось бы Европейскому союзу, заявила высший представитель ЕС по
вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Могерини: С
прошлого года украинцы, посещающие Европейский союз, больше не
нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет Фото: ЕРА "Ни в
коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность более
интенсивна, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие
Европейский союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с
Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный
саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы
выразили приверженность 20 амбициозным политическим целям до 2020
года", – отметила она.Могерини добавила, что некоторые реформы
в Украине не продвигаются так быстро, как хотелось бы Европейскому
союзу."Но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс
реформ, потому что это – наша приверженность украинскому
народу", – заявила она.16 сентября 2014 года Верховная Рада и
Европарламент синхронно утвердили Соглашение об
ассоциации Украины с Европейским союзом. 1 сентября 2017 года
оно вступило в силу в полном объеме.С 11 июня 2017
года между Украиной и ЕС действует безвизовый режим.
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