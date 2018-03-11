|Итоги недели. Грядёт европейская весна
|11.03.2018 13:31
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Велика та энергонезависима держава
Менеджмент «Нафтогаза» заявил о том, что ищет "письменных" контактов с руководством российского «Газпрома» с целью «возобновления исполнения контракта российской стороной»
?
Тестирование украинской газотранспортной системы без «украинских» объёмов газа состоялось. Практика показала, что три-четыре дня, ну максимум – неделя... и снова начали бы «сверлить дырки» в трубе... «Безграничные» объёмы газа в ПХГ стали опустошаться невероятными темпами. Впервые в послевоенной истории властями «энергонезависимой» республики было принято решение рекомендовать руководству учебных заведений приостановить работу более чем на 10 суток. В итоге, начав активнее покупать российский газ у европейцев в разы дороже «прямоточного» газпромовского, объявили о невероятной перемоге, продолжив следить за прогнозами погоды на метеоресурсах.
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Кроу
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Витренко.Oracul
«Само по себе решение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» носит символический характер по простой причине, что контракты заканчиваются через год и продлевать их, как можно догадаться, никто не собирается. При этом сама процедура по разрыву контрактов, все эти суды могут затянуться на многие годы. С другой стороны, «Газпром» должен заявить свою позицию наиболее ярко. Тут крайне интересно то, что будет вообще с ролью Украины в транзите газа.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договор "Нафтогаза" с "Газпромом" разорвать невозможно. По словам главы украинского государства, такая процедура просто не предусмотрена в документе.
Можно спорить о разных разностях, но, думаю, что Россия нынче в состоянии постоять за себя. И любое юридически неправедное решение в пользу обнаглевшей Украины аукнется полным фиаско и европейскому "правосудию" и незалежной. Сколько верёвочке не виться, а конец близок.Старый военрук
Однако. Скоро потомки шумеров вспомнят свои славянские корни. А что делать? Холодно ведь. Мозги хорошо прочистить должно. Авторы же, вероятнее только, слиняют в места размещения депозитов, если успеют. Но это внутриукраинские дела.Крушение Ан-26 ВКС РФ в Сирии
Министерство обороны: 6 марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Погибли 39 человек.
Авиакатастрофа не может быть случайной. Погибли люди, и это не может оставить равнодушными. Отмечено, что Минобороны РФ сразу же отмело две версии о причинах случившегося – удар с земли и погодные условия. Таким образом, круг версий сузился действительно до двух главных: техническая проблема и ошибка экипажа. Можно, конечно, сужать и дальше, но главное, чтобы в итоге расследование не превратилось в кампанию по замалчиванию реальных причин инцидента. Ведь замолчать – вовсе не означает принять меры с целью в дальнейшем исключить подобного рода трагические инциденты. А практика показывает, что самолёты у нас падают непозволительно часто. Слишком часто, причём по целому ряду причин, включая банальное отношение к делу, как бы это помягче выразиться... "на отстань".
Итоговая официальная версия - повреждённые закрылки. А что стало причиной повреждения самих закрылков - пока неизвестно.
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ARES623
А причем тут война? Что-то часто стали падать пассажирские самолеты нашего министерства обороны... Год назад Ту-154, сегодня Ан-26... В обоих случаях отрицается внешнее воздействие. Остается, по большей части, организация и обеспечение авиаперевозок в МО.Тралл
Царствие небесное и вечная память погибшим. Соболезнования родным и близким.
Скорбим. Но. Посмотрите данные флайрадара и плотность авиаперевозок над Европой, США и Ближним Востоком и Россией. А потом разделите на количество катастроф и жертв, из которых ещё следует вычесть коммерческие и частные легкомоторные, коих на западе валом. Лучшие российские пилоты уезжают за длинным рублем в другие страны, авиапарк стареет, летают бэушные иномарки, кадры не решают... Нельзя умалчивать причины.Aleksandr21
Пускай теперь специалисты разбираются в причинах случившегося, на мой взгляд, зря Минобороны сразу отмело погодные условия, даже соседи из Израиля подтверждают, что погода была очень плохая, сильный ветер + (возможно) произошёл отказ техники и совокупность различных факторов могла стать причиной падения самолёта, а ребят жалко...По стандартам НАТО
Тымчук:
«Однако отметим, что именно разговоры о поставках американских «Джавелинов» порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки».
После этого были опубликованы полигона «одной из сильнейших армией Европейского континента» в Николаевской области – «Широкий Лан». Состояние такое, которое красноречиво свидетельствует о рукозадости тех, кого на полигоне готовят. С 2014 года украинские военнослужащие, зная о том, что полигон постоянно превращается в «грязную Венецию», не смогли даже деревянных настилов соорудить своими руками. Видимо, тоже ожидают из США, как и «Джавелины»... В общем, сдерживают Россию по причинное место в липкой жиже, что всё ближе и ближе к стандартам НАТО...
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Зяблицев
"...на тряпочки"- даже я, диванный воин, два раза обделался!))) Единственное, если быть серьёзным, ведь к каждому комплексу, американцы пришпилят свои расчёты, увеличив тем самым своё военное присутствие на Донбассе и это уже будет две точки Земного шара нашего, практически, прямого противостояния- плохо то, что это противостояние у наших границ, а не наоборот... Хохлы, в данном случае, обыкновенная, хотя и агрессивная, прокладка!30 вис
Не перемога и не зрада ! Это полная незалежность от чужинцев . Отдать деньги на хранение аферисту полная независимость от своих денег!Orionvit
Ну конечно, лярд отдали на "хранение", ужасно. А сколько сотен миллиардов долл. Россия закопала в "ценных бумагах" США?Наблюдатель2014
Детский сад, вторая четверть. России полностью развязывает руки поставка этих ракет. Другой вопрос как воспользуются этой ситуацией.Пахнет «нобелевкой»?
Решение Казахстана присоединиться к антиядерному договору может в перспективе угрожать всей ракетно-испытательной инфраструктуре РФ в этой республике.
Вот что замороженные в американских банках 22 миллиарда делают... А в остальном – это, конечно же, независимое и ультрамегаправильное внутреннее решение казахстанского руководства, которое, судя по всему, метит на Нобелевскую премию мира.
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ul_vitalii
Выдавливают по американским многочисленным просьбам. Вот и не хватает следовательно нам полигонов, интервью с представителем холдинга свежо в памяти.Кубик123
Не думаю, что у нас будет серьезная проблема. Испытаниям ракет без ядерных головок договор не помешает. Поэтому для массогабаритных аналогов проблем нет. А ввозить в Казахстан спецчасти и так не стоит. А вот для собственной (Казахстана) добычи и переработки урана могут возникнуть серьёзные проблемы.Northern warrior
В будущем Россия получит еще одну укропию под боком. При Назарбаеве этого не произойдет, конечно, но после его ухода это случится непременно. Я думаю, что в Кремле это тоже понимают, следовательно и строят космодромы.Станочек, вари!
Стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей военный частью запущен в серийное производство, сообщает RT со ссылкой на военно-дипломатический источник.
В то же время многие пилильщики американского военного бюджета тихо порадовались в Пентагоне – ведь это ж сколько теперь миллиардов можно запросить у Конгресса на систему противодействия «Авангарду» с «Кинжалом»... Радость и в группе обслуживающего персонала американского печатного станка: «Значит, работа будет, а то ведь Трамп говорил, что пора покончить с колоссальным долгом». В общем, станочек, вари!..
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Монос
Это была гонка с гандикапом. Мы им дали (не по своей воле) вагон времени. Они его упустили. Теперь пускай визжат и утирают сопли.Хрыч
Они начали финишировать вразвалочку с полосатым флагом, раздавая автографы, но тут кто-то пролетел на гиперзвуке.Blondy
Ну, конечно же, маловеры правы - все это блеф на советских заделах. Но если поиграть в шпиона (хорошо погуглить), то тут начинают прорисовываться странности, Например, 2 марта 2016 года Кириенко, будучи еще главой Росатома, рассуждал о космических полетах на энергоустановке с ядерным двигателем в своем докладе в Госдуме и бил себя в грудь, что к концу 2018 года транспортно-энергетический модуль будет подготовлен к летным испытаниям. Цена проекта - 20 млрд руб., 17 млрд из бюджета. Я не к тому что 20 млрд., а к тому, что Кириенко, может быть, и попиливал, но вот гад, со всеми проектами справлялся и вытащил Росатом из глубокой (ну, пусть будет) впадины. А тут ещё и Путин с малогабаритной ядерной силовой установкой. Ну, это уже тривиально - ещё Капоне говаривал, что добрым словом и с пистолетом гораздо легче доказывать, чем просто добрым словом. Так вот - такое блефообразное ж-ж вокруг ядерной энергоустановки явно неспроста. Потом, с Ангарой слишком много шума и подозрительно мало дела, что напоминает завесу. В общем, запасаемся попкорном и ждем-с. Должно выродиться что-то интересное: типа к Марсу за полтора месяца. Маска пинать не будем - у него весь энтузиазм может пропасть раньше времени.Урман
Вспомнил интервью штатовского генерала в 90-х.Операция «Демократическая зачистка»
Надменный такой, типа, куда России рыпаться - мы успели изучить всё её вооружение, ржавые корабли и самолёты.
Сейчас бы на него глянуть.
На Украине силовики осуществили разгон акции протеста, проходившей под стенами здания Верховной рады.
...
Постойте-постойте, то есть как «майдан разогнан»? А как же «Украина – страна свободы и демократии», а как же «украинцы не рабы – хотят протестуют, хотят не протестуют»? Кто посмел вот так вот бесцеремонно снести памятник величайшей перемоге революции достоинства – палатку и покрышку в центре Киева? Ах, да... Это же совсем не то, что кровавый режим коррупционера и диктатора Януковича. Это светочи добра и демократии , ведомые своим предводителем – президентом мира!.. Тогда понятно...
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Parusnik
Маразм все крепчает и крепчает... Ежели до Екатерины добрались, то помимо памятников екатерининским орлам, надо бы и здания её той эпохи терпеть ибо не фиг воспитывать на имперской архитектуре население. Очень грустно. Нам бы в такое состояние не обратиться, предпосылки есть.Антивирус
а мне каэтся, что они счастливы.Молот 75
Теперь русский украинцу враг навек, всё ведь держалось на голубом топливе - почти бесплатном, а теперь вы почти как амеры для нас, хотя и они иногда возьмут, да купят газика Ямальского, но орут, что нельзя его покупать - недемократичный он.Робот не может обижаться
Концерн «Калашников» сообщил об успешных испытаниях боевых роботов «Нахлебник» и «Соратник».
«Нахлебник» - сколько раз слышим, а всё одно - сильно звучит... Возможно, изначальное предложение по названию выглядело ещё более сильным, но потом кто-то в целях коррекции решил добавить в середину слова две согласных буквы «Х» и «Л» - чтобы сайт Минобороны не оказался заблокирован «Роскомнадзором»...
А так пусть хотя "Ведро с болтами" назовут, - лишь бы на пользу делу.
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Маки АвелльевичГорный стрелок
Судя по фото, похоже что аппарат должен хорошо сидеть в руке. Про баланс похоже тоже не забыли. Подержал бы с удовольствием.
Вот как начнут "отстреливать" этот гаджет, так и поймем - насколько эта система лучше или хуже существующих сейчас...А пока - ну, симпатичный, эргономичный, многозарядный...Владимир16
Почему "Нахлебник"? Кто так назвал? Есть хотя какое-то вменяемое объяснение?Ваше благородие
Как-то иждивенцем или дармоедом не назвали.«Второй фронт» в Сирии?
Сирия и Россия находятся в шаге от провала «афринского раунда», считает обозреватель Е. Даманцев. Пентагон и «Сирийские демократические силы» (SDF) уже обдумывают открытие «второго фронта». Командование SDF разрабатывает наступательную операцию на контролируемый протурецкими формированиями эль-бабский плацдарм. SDF снимают большое количество бойцов с укрепрайонов, официально сдерживающих мощный левобережный анклав террористов восточнее Эс-Сувара, что, по логике вещей, может привести к ослаблению оборонительного заслона перед псевдохалифатом и его дальнейшему распространению на восточном берегу Евфрата. Используя эту «информацию», представители командования ВС США пытаются замылить глаза мировой общественности, заявляя о том, что «они предупреждают полевых командиров SDF о последствиях отвлечения от борьбы с ИГ» (запрещено в РФ).
?
На самом деле террористы из этого громадного котла «отфильтровываются», а затем по шоссе Эс-Сувар — Хасеке перебрасываются в американские учебно-тренировочные лагеря на северо-востоке Сирии в качестве пушечного мяса для формируемой «Новой сирийской армии», которая и станет, видимо, основным военизированным компонентом для гибридных операций против правительственных сил Сирии.
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Vard
Может быть, они и съедят… Так кто же им даст! Африн — не важнейшая цель правительственных сил. Вот с пригородами Дамаска разберутся, тогда и посмотрят… А там пока пусть Турция воюет. И вообще, если раньше была собачья свалка, то теперь наши последовательно вышибают бармалеев из различных мест. Ключевое слово — последовательно…влад66
Кхм, прочитал первые абзацы статьи и сразу понял, кто автор, я вот удивляюсь, почему с такими мощными аналитическими измышлениями товарищ автор — ещё не начальник Генштаба ВС РФ. Если американцы пойдут в Африн со своими бармалеями, то о Турции как о члене НАТО можно забыть, и это нам на руку. На лавры Даманцева не претендую. ИМХО, конечно1536
Судя по всему, прямое столкновение с американскими регулярными войсками стало неизбежным? Что ж, они пособники террористов, и должны быть из Сирии выбиты.SK70
Вы будете выбивальщиком?Я требую урегулирования вопроса!
Правительство Польши, которому мало дрязг в отношениях с Россией, решило поскандалить и с Германией.
Польша оценила убыток, нанесённый Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 миллиардов долларов. Об этом заявил глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик. «Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность. За потерянный демографический потенциал нашей страны», — заявил Мулярчик, отметив, что вопрос о репарациях не был урегулирован.
Природа этих «претензий» скорее политическая, нежели историческая. Вероятно, она имеет отношение к проекту газопровода «Северный поток 2», главным сторонником которого в Евросоюзе выступает Германия. «Одновременность возбуждения темы польского иска к этой стране и полного провала польских усилий торпедировать «Северный поток-2», который лишит Варшаву лёгких денег за транзит российского газа, говорит сама за себя», — полагает обозреватель Ю. Селиванов.
Данная польская инициатива наверняка согласована с Вашингтоном, который давно пытается продвинуть в Европу свой заморский газ вместо более дешёвого российского.
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Strashila
С такими же доводами можно сделать претензии и Украине и всей Прибалтике, пока они были в составе СССР и, следовательно, территорией России. Это один расклад… Теперь пусть оплатят свою незалэжность и независимость, учитывая то, что они утверждают, что Россия оккупант… Следовательно, они признали факт участия войны на стороне Германии и узаконивание их пособников… За язык их никто не тянул… И не забыть посчитать, сколько стоило их содержание в составе СССР.82т11
Счёт выставить можно) а как деньги возвращать будем?) Так что разговор на эту тему бессмыслен.котовский
Объявить Польшу автономией и губером Жириновского поставить. Думаю, он разберётся.Грядёт европейская весна
Посол ЕС в США Дэвид О'Салливан выступил с заявлением, которое можно назвать первой ласточкой политической весны. Была «весна» у арабов, а теперь она грянет у европейцев, желающих освободиться от американского диктата.
По словам господина О'Салливана, американцы желают ввести против Ирана новые санкции, но эти санкции «по совести» ничем не обоснованы. А раз так, ЕС намерен их бойкотировать.
У этого сенсационного по своей дипломатической и политической сути заявления есть предыстория. На последней Генеральной Ассамблее ООН французский посол Жерар Аро сказал: «Иран, Китай и Россия совершенно определённо дали понять, что не будет никакого пересмотра соглашения, оно работает в таком виде, как есть». Госпожа Могерини подтвердила: ядерная сделка с Тегераном работает.
Пойдёт ли мистер Трамп против коллективной воли Евросоюза? Столкнутся ли Брюссель и Вашингтон в дипломатическом конфликте? Если да, то чем он окончится?
Новая санкционная политика против Ирана могла бы привести к решению Ирана развивать ту самую ядерную программу. Кроме того, новые санкции, выписанные в «одностороннем» порядке, могли бы сказаться на давнем желании части стран Евросоюза ослабить санкции в отношении России. Если Вашингтон решает сам, без своих «союзников и друзей», какие меры против кого применять, то и ЕС может принять одностороннее решение и смягчить ограничительные меры, принятые против России.
Подождём 15 марта. В этот день, как предполагается, состоятся переговоры по иранской ядерной программе. Максимальный же срок, когда Трамп должен решить что-то по иранской сделке, наступает в мае. Если в марте и мае ЕС подтвердит свою смелость и отстоит соглашение с Ираном, то это будет означать: эра американских ультиматумов уходит в прошлое.
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g1washntwn
Все, кто ранее молился на американскую версию демократической глобализации, начинают постепенно прозревать. В лошарах шестерить за гнилую корку хлеба с барского стола желающих всё меньше и меньше.stalkerwalker
Проблема в том, что и США, и Европа (особенно последняя) постепенно вползли в "эпоху санкционной политики" под лозунгом "Кесарю кесарево, а слесарю слесарево".Masya Masya
Таким образом, все соглашения, подписанные ранее, как ВТО, так и "сделка по Ирану", трактуются сегодня так, как это выгодно связке США — ЕС. А такое положение вещей есть не что иное как диктат, подкрепляемый звоном и бряцанием НАТО.
У англосаксонского мира окончательно снесло крышу от мнимой безнаказанности. На что и указал в своём послании (куда подальше) ВВП 01.03.2018.
И если США надеются отсидеться за океаном, то Европе следует сделать выбор: или возобновить самостоятельную политику на евроазиатском континенте, или стать этаким штрафбатом США на европейском ТВД.
Только они этот выбор делать не торопятся, и неизвестно, сделают ли вообще… И хочется и колется…Американец, дай название русскому оружию!
Говорящие головы Пентагона сделали вид, будто армию США не удивили громкие заявления Путина. Граждане США могут не беспокоиться. По словам представительницы американских военных Даны Уайт, Пентагон к защите страны «полностью готов». Что касается целей Путина, то, по мнению представителей американских правящих кругов, русский руководитель собирается «дестабилизировать» Америку.
Имеются и другие комментарии на ту же тему.
Президент США Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорили и назвали заявления Владимира Путина о новом российском оружии «безответственными».
Микаэла Додж (Michaela Dodge), знаток по противоракетной обороне фонда «Наследие» (Heritage Foundation), сказала, что заявления Путина подтверждают правоту администрации Трампа, недавно выпустившей обзор политики в области ядерного оружия и высказавшей озабоченность, связанную с поведением Москвы. По мнению администрации Трампа, действия Москвы чреваты возможностью просчёта, который приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта в Европе. В обзоре говорится о российской доктрине, известной как «эскалация деэскалации»: Москва может применить или угрожать применить ядерное оружие низкой мощности в условиях ограниченного традиционного конфликта в Европе, рассчитывая, что такая тактика заставит Соединённые Штаты и НАТО «отступить».
В иронии нельзя отказать и русским. Русские всегда умели хорошо пошутить: американцы соврать не дадут. Как раз американцам и адресована новая шутка российского посольства в США.
Посольство России в США пригласило американских граждан поучаствовать в конкурсе названий для новейших образцов русского оружия. «Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе «Назови это оружие» для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — цитирует РИА «» англоязычную страницу посольства в «Твиттере».
Ранее В. В. Путин заявил, что условные наименования для новой российской крылатой ракеты глобальной дальности и подводной беспилотной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, и их можно предложить на сайтах Минобороны.
Хизер Науэрт, Дана Уайт да и сам Дональд Трамп могли бы устроить небольшое соревнование и поучаствовать в русском конкурсе. Почему нет? Натовцам всё равно придётся придумывать названия для собственной классификации русского оружия.
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Altona
Так вроде в 2004, в 2007 и в 2015 году умышленно для американцев были сделаны утечки по «Сармату», по крылатым ракетам и по «Статусу-6». Они там совсем уже, что ли? А видео, где убивают Саддама Хуссейна и Муамара Каддафи, было, видимо, сплошь гуманистическим? США, между прочим, освоили новый вид телевизионного искусства "война онлайн", показывая по CNN "Бурю в пустыне" и "атаку 11 сентября 2001 года".Арон Заави
P. S. Не знаю, как они назовут наше новое оружие, хотя явно напрашивается название "трампец вашей америке", но, видимо, будет что-то типа Putin's strike.
Американцы, не дёргаясь, просто модернизируют свои МБР. Даже не гонятся новые разрабатывать. Они вполне уверены, что для взаимного Армагеддона им хватит и сегодняшних средств.Семен1972
Я считал, что до 01.03.2018 г. Россия была в безопасности… а нет, вот теперь уже точно в безопасности, вот только теперь)))Аэродром на острове стратегического значения
Кстати, если ракета обходит все ПРО и имеет НЕОГРАНИЧЕННУЮ дальность, отчего не запустить их штук 20, и пусть летают над Америкой, их же сбить не могут, и они неограниченно могут летать?)))
И совсем непонятно… Когда эти тупые американцы после просмотра наших мультиков начнут уже налог выплачивать??? Как так: мы самые сильные в мире, а они не сдаются? Что дальше тогда делать???
Военный аэродром на острове Курильской гряды Матуа, способный принимать лёгкие военно-транспортные самолёты и вертолёты, охраняет и обслуживает подразделение Тихоокеанского флота, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. «В настоящий момент на острове Матуа расположен военный аэродром, который способен принимать лёгкие военно-транспортные самолёты и вертолёты. Для функционирования аэродрома создана соответствующая инфраструктура, которую охраняет и обслуживает подразделение ТОФ. Личный состав обеспечен всем необходимым», — сказал он в интервью «Красной звезде».
Остров Матуа находится в средней части Курильской гряды и имеет стратегическое значение, поскольку запирает вход в Охотское море. Во время Второй мировой войны на острове находился японский аэродром, чья взлетно-посадочная полоса обогревалась водой из термальных источников, и батарея тяжёлой артиллерии. Подходы к острову защищает система дотов и подземных ходов, выстроенная столь добротно, что фортификации годятся для использования и сейчас.
Осенью 2016 года пресса писала, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта".
На островах Курильской гряды развёрнута пулемётно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года пресс-служба Восточного военного округа проинформировала, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.
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Охотовед 2
Не зря экспедиции проводили! Отличная новость! Япона мама будет плакать!с-т Petrov
Потому что суверенитет. И это наши острова.НасРать
Сейчас почитаем версию нашей оппозиции о том, зачем «тиран» делает вид укрепления обороноспособности, а сам переводит деньги в казначейские облигации правительства США, хотя сейчас увидим, что понапишут, может, придумали уже что-то новое. Такие мелочи вроде аэродрома на острове близко от Японии не вызывают у них удовольствия. Лучше бы пенсионерам раздали, как говорится…
Оппозиция, говорите… Знаем таких… Молокососов полно с промытыми мозгами — вот и вся оппозиция…Монос
Какие пенсионеры! Собачек бездомных кормить надо! Гей-парад в Москве до сих пор не проведён! Гениев художественного траха на сцене репрессируют! Белорусский хамон до прилавков не доходит. Глубже проблемы вскрывать надо! А вы — "пенсионеры"…Грудинин и Явлинский: новая кремлёвская рать
Путин решил оживить российскую экономику, однако шансов у него нет, ведь пропагандой экономику не поднимешь, иронизируют иностранные эксперты. Они предполагают, что Кремль вскорости пойдёт на нестандартные шаги, а именно договорится с оппозицией. Подробности следующие: мозговой трест «Stratfor» допускает, что Кремль хотел бы «кооптировать и Грудинина, и Явлинского» с тем, чтобы «превратить их в конструктивную оппозицию». Уже есть сообщения, что Кремль будто бы продумывает «диалог» с обоими. Грудинин и Явлинский помогли бы «сформировать» будущую политику Москвы.
Явлинский выступал ранее с речью об изменении подхода Москвы к Украине и необходимости смягчить отношения с Западом, чтобы привлечь в страну инвесторов и международный капитал.
Грудинин помог бы Кремлю в разработке реформ в пенсионной сфере, а также в борьбе с бедностью.
Выводы очень интересные. По-видимому, в мозговом тресте полагают, что Кремль не в состоянии ни укрепить экономику, ни победить рост нищеты. Откуда такая уверенность у «Stratfor»? Вероятно, эксперты скептически относятся к путинской экономике, которая почти за два десятка лет продемонстрировала высокую зависимость от цен на минеральное сырьё, а также неумение жить самодостаточно, в результате чего хозяйству страны постоянно угрожает стагнация: Западу довольно включить санкции. Кроме того, давним тезисом западных аналитиков является отсутствие в России структурных реформ, что отталкивает иностранных инвесторов.
Отсюда и вывод, который можно одновременно счесть и серьёзным, и ироническим. Во всём Кремле, похоже, нет никого, кто мог бы поднять родную экономику и сгладить социальную напряжённость. И вот поэтому-то на роль специалистов Кремль пригласит Грудинина и Явлинского. Двое этих товарищей устранят в России бедность, притянут из-за бугра валютные инвестиции, наладят пенсионную систему и повысят темпы роста российской экономики. В результате электорат будет доволен, оппозиция загнана в стойло, а Путин продолжит править счастливым народом.
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vladimirZ
Непрофессиональная западная аналитика об экономической ситуации в России. Ничего В. Путину не поможет при существующей олигархической модели "развития" либерального капитализма, так как она заточена на интересы компрадорской олигархии, превратившей Россию в кормушку для зарабатывания бабла и увода его за границу на себя, любимых. Народ и страна для них — только источник личного обогащения.SK70
Соломку подстилают.KAV
И Путин и Грудинин — кандидаты от системы власти. Только от разных группировок. Путина хотят оставить питерские, у них всё на мази. А Грудинина продвигают силовики, которые прекрасно понимают, что ещё 6 лет такой политики, и реальность социального взрыва возрастёт в разы.
И для успокоения электората Путина придётся грязно сливать. А сейчас он мог уйти присоединителем Крыма и героем Сирии.
Ну-ка, ну-ка! Какие это такие силовики продвигают Грудинина?! Вы, часом, не из параллельной реальности?Greenwood
Грудинина продвигает коалиция левопатриотических сил, которая наконец-то преодолела разногласия и стала действовать единым фронтом с КПРФ. Жаль, что их не поддержали мироновские справедливоросы, чем показали свою полнейшую никчёмность и политическую импотенцию. Да и тот же Бабурин, как и "коммунист"-балабол Сурайкин, тоже могли бы влиться в ряды коалиции.Мистер Макфол и русская туалетная бумага
Никто не вправе игнорировать Россию, быстро идущую вперёд, сообщает зарубежная пресса. Прошло то время, когда враги русских могли глумиться над слабеющей страной. Зато загнивать начали… Соединённые Штаты!
И темпы загнивания настолько велики, что президент Трамп уже объявил о смерти двух видов американской промышленности. Трамп выразил своё отношение к вопросу через «Твиттер»: «Мы проиграли почти все торговые сделки. Наши друзья и враги долгие годы использовали США. Наши сталелитейная и алюминиевая промышленности умерли. Извините, пришло время для перемен! СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!»
Кроме того, Соединённые Штаты разложились морально, в своих «удовольствиях» опустившись до самого дна. Такой вывод сделали американские консерваторы.
Им попытался жёстко ответить Майкл Макфол: он припомнил, как стоял в СССР в очереди за туалетной бумагой и бананами. Бывший посол написал в «Твиттере»: «Возможно, Путин забыл, что такое — стоять битый час в очереди за бананами в Советском Союзе. Я не забыл». Мистер Макфол развил свою мысль о советском дефиците, напомнив, что жил в СССР в 1983, 1985, 1989 и в 1990-1991 гг. и подолгу стоял в очередях «за грубой туалетной бумагой и тощими цыплятами».
Пока Макфол вспоминает туалетную бумагу, русский народ искренне сожалеет о распаде СССР. И вот почему: СССР был настоящей сверхдержавой и умел быть самодостаточным, чего нельзя сказать от зависимой от Запада рыночной России, которую приводят в капиталистический трепет и цены на нефть с газом, и западные санкции, и очередные «кремлёвские списки», из-за которых иные «патриоты» вдруг делаются гражданами Мальты.
Испытывает ли русский народ ностальгию по очередям за бананами и туалетной бумагой? Можно предположить, что такие воспоминания остались только у американца Макфола.
Комментарии наших читателей:
Галеон
Смерть США не за горами. Они продают нефть и газ, а излишки вкладывают в экономику России, финансируя российский ВПК. И главное, углеводороды они качают так, что ставят рекорды год от года, растут вкладываемые в рубли долларовые сверхприбыли. Ну и углеводородов разведанных у них осталось до 2040 года.uskrabut
А члены конгресса в ажиотаже скупают российскую недвижимость в Подмосковье и Крыму, открывают рублёвые счета в Сбербанке и устраивают своих чад учиться в российских вузах. А ещё в России большая потребность в американских сантехниках и чернорабочих…Хаос
Угрожают отключить нас от Интернета.Кэптен45
Да скорей бы уж. Глядишь, народ в сознание войдёт, книжки читать будет. В реальной жизни начнёт общаться, правда, в реале общаться сложнее, чем в Интернете. Здесь реально может сразу без задержки прилететь за гнилой базар, но ничего, скромнее, вежливее будут, думать начнут.Tektor
Штаты загнивают из-за своей паразитарной сущности. И эта сущность проявилась именно потому, что не стало геополитического противовеса. Если бы Союз не распался, то нам бы грозила катастрофическая 3МВ в её худшем варианте, когда у противников максимальные запасы зарядов: у нас было в оперативной готовности порядка 10 тыс стратегических на носителях, готовых к немедленному пуску, и ещё около 15 тыс ТЯО. У американцев — примерно столько же, чуть поменьше. Сравните с текущим состоянием… Сейчас уже не гарантировано взаимное уничтожение, если удастся сбить боеголовки выше 8 тыс м, т. к. там дуют постоянные потоки, которые быстро "размажут" радиоактивность по всей сфере Земли. Нужно лишь перехватить большую часть…Европа нынче не та
Результаты выборов в итальянский парламент поразили и саму Италию, и весь Евросоюз. Большинство голосов получили так называемые популисты, а с ними и евроскептики, выступающие против политики миграции. Традиционные партии потерпели поражение. Иные европейские аналитики уже говорят о победе в Италии… Путина. Ну конечно: куда без Путина!
Позиции евроскептицизма, на которых стоят победители выборов, характерны не для одной Италии. И эти настроения, пожалуй, могла бы использовать Москва. Но вовсе не для развала ЕС и НАТО, как о том пишут вездесущие конспирологи и сторонники «хитрого плана Путина». А для ослабления санкций. Экономика России находится далеко не в лучшей форме, и ослабление санкционной удавки дало бы ей толчок к развитию. Разумеется, оживление торговли с Россией было бы полезно и для роста ВВП той же Италии: ведь антироссийские санкции ей навредили.
Ранее впечатляющими результатами на выборах отметились евроскептики Венгрии и Австрии, да и в Польше тоже. Неплохие результаты продемонстрировали и так называемые ультранационалисты Нидерландов, Германии и Франции.
Такого рода национальные волеизъявления раз за разом шокировали Брюссель, который крайне негативно реагирует на усиление не только «популистских» и «прокремлёвских», но и откровенно антииммигрантских настроений. Последнее касается только Евросоюза. В итоге в Брюсселе начинают подозревать, что былой единой Европе необходимы кардинальные реформы, иначе союз разорвётся изнутри.
Пока Брюссель тянет, «популисты» побеждают на выборах и предлагают свои решения. Бюрократия тянет ЕС на дно.
Комментарии наших читателей:
Spartanez300
Это очень хорошо, что и в Италии победил Путин.andj61
И это только начало! Кто там следующий?Зяблицев
А на самом деле победили здравомыслящие политики. С ними будет сложно договариваться, если будут настойчиво отстаивать свои собственные интересы, интересы Италии. Но с ними договоры возможны. Нынешние лидеры Италии и Евросоюза во многом частенько вообще беспрекословно следовали в фарватере политики США, прямо-таки заглядывая американцам в рот. Теперь такая политика заканчивается. Правда, я не думаю, что здравомыслие в Евросоюзе наступит быстро — для этого нужно ещё несколько таких побед.
Молодец актер Грилло! Он хорошо разобрался в сути, что от великого до смешного один шаг, но и наоборот!..prior
В связи с победой на выборах в Италии Путина логичным будет проведение референдума об отделении Италии от Евросоюза и вхождение в Российскую Федерацию.
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
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