|Гиркин заподозрил в смерти пособника террористов что-то неладное
|11.03.2018 13:34
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Бывший так называемый «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал о гибели гражданина РФ Максима Ретинского, который активно оказывал помощь боевикам Донбасса.
Об этом Гиркин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», информирует svodka.net.
«Вчера скончался Максим Ретинский — человек, очень много сделавший для помощи бойцам Новороссии, наш товарищ. Десятки людей, которые сейчас находятся в окопах, или прошли через них — одеты в униформу, обувь и снабжены снаряжением, которые пришли к ним благодаря этому человеку. Смерть (официально) произошла в результате несчастного случая, но вызывает серьезные подозрения», — написал экс-главарь боевиков «ДНР».
Отметим, что на странице в соцсети «ВКонтакте» Максима Ретинского, который умер 10 марта, его родным городом указан Дмитров Московской области.