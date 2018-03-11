Бывший так называемый «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал о гибели гражданина РФ Максима Ретинского, который активно оказывал помощь боевикам Донбасса.

Об этом Гиркин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», информирует svodka.net.

«Вчера скончался Максим Ретинский — человек, очень много сделавший для помощи бойцам Новороссии, наш товарищ. Десятки людей, которые сейчас находятся в окопах, или прошли через них — одеты в униформу, обувь и снабжены снаряжением, которые пришли к ним благодаря этому человеку. Смерть (официально) произошла в результате несчастного случая, но вызывает серьезные подозрения», — написал экс-главарь боевиков «ДНР».

Отметим, что на странице в соцсети «ВКонтакте» Максима Ретинского, который умер 10 марта, его родным городом указан Дмитров Московской области.

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