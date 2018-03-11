Цель коммуникационной кампании "Продвигаясь вместе вперед" – показать, что означает Соглашение об ассоциации для украинцев и почему оно является приоритетной задачей, рассказала главный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Могерини: Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ в первую очередь к фактам Фото: EPA "Пока я буду находиться в Киеве, я начну новую коммуникационную кампанию под названием Moving Forward Together ("Продвигаясь вместе вперед"), цель которой – показать, что означает наше Соглашение об ассоциации для украинцев и почему это наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ в первую очередь к фактам", – сказала она.Могерини отметила, что украинский народ и граждане стран Европейского союза должны знать о работе, которую Украина и ЕС проводят вместе для поддержки реформ, прав человека и основных свобод, создания возможностей для молодежи, роста бизнеса, а также о приверженности Евросоюза независимости и территориальной целостности Украины.16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.С 11 июня 2017 года между Украиной и ЕС действует безвизовый режим.Официальный визит Могерини в Украину запланирован на 11–12 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что должны для могерини также Теги: политика