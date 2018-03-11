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Могерини в Киеве представит новую коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед"
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11.03.2018 13:37
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Цель коммуникационной кампании "Продвигаясь вместе вперед" –
показать, что означает Соглашение об ассоциации для украинцев и
почему оно является приоритетной задачей, рассказала главный
представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности
Федерика Могерини. Могерини: Люди должны знать, что о наших
взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также
должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был
доступ в первую очередь к фактам Фото: EPA "Пока я буду находиться
в Киеве, я начну новую коммуникационную кампанию под названием
Moving Forward Together ("Продвигаясь вместе вперед"), цель
которой – показать, что означает наше Соглашение об ассоциации
для украинцев и почему это наша приоритетная задача. Люди должны
знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую
информацию, но мы также должны действовать и действуем на
опережение, чтобы у людей был доступ в первую очередь к
фактам", – сказала она.Могерини отметила, что украинский народ
и граждане стран Европейского союза должны знать о работе, которую
Украина и ЕС проводят вместе для поддержки реформ, прав человека и
основных свобод, создания возможностей для молодежи, роста
бизнеса, а также о приверженности Евросоюза независимости и
территориальной целостности Украины.16 сентября 2014 года Верховная
Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об
ассоциации Украины с Европейским союзом. 1 сентября 2017 года
оно вступило в силу в полном объеме.С 11 июня 2017
года между Украиной и ЕС действует безвизовый
режим.Официальный визит Могерини в Украину запланирован
на 11–12 марта.
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