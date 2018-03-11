|В Восточной Гуте за три недели погибли более тысячи мирных жителей
|11.03.2018 13:37
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Более 4,3 тысячи человек получили раненияВследствие атак правительственных сил в Восточной Гуте погибли более тысячи мирных жителей.
Фото: abacapress.com
Наблюдатели сообщают, что за последние три недели были убиты 1099 человек, между которых 227 детей. Кроме того, более 4,3 тысячи человек получили ранения, - сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, информирует NHK World.
В трансляции государственного телеканала осудили оппозицию за использование людей в качестве живого щита.
Ранее сообщалось, что войска Асада захватили более половины Восточной Гуты, число погибших превысило 900.
Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.
Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.
Восточная Гута - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.