В Англии 21-летняя Шарлотта Томсон с удивительно плоским животом 8 месяцев даже не подозревала о своей беременности, сообщает со ссылкой на .

Девушка всю беременность вела обыкновенный образ жизни, никаких гормональных сбоев за 9 месяцев не наблюдалось.

Шарлотта иногда чувствовала несильную боль в низу живота. Но однажды ночью Шдевушка проснулась от мучительной боли и сильного кровотечения.

"Я помню, как ко мне подошла медсестра и сказала, что я вот-вот стану мамой. Я была шокирована, ведь у меня не было живота, как у всех нормальных беременных. Я просто не могла в это поверить", - вспоминает девушка.

Она сильно переживала из-за неподготовленности к рождению малыша и не знала, как сообщить эту шокирующую новость родителям. Однако они адекватно восприняли информацию и поддержали новоиспеченную маму.

"Врачи сказали, что я носила ее под ребрами, следовательно могла ничего не заподозрить. Я родила девочку и сразу же ее полюбила. Она моя маленькая принцесса. Друзья не верили до последнего, что я стала мамой", - говорит Шарлотта.

Несмотря на неподготовленность к материнству, Шарлотта заявила, что появление на свет дочки круто изменило ее мир. Девушка стала самой счастливой и все свое свободное время посвящает дочке.

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