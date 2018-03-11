В рамках "закона Магнитского" глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Эмбер Радд договорились о санкциях в отношении 49 российских граждан, сообщает The Telegraph. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Великобритания начала готовить санкции против фигуранта "списка Магнитского" еще до отравления Скрипаля Фото: ЕРА По сведениям издания, глава МИД Британии Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд договорились о режиме санкций в отношении 49 российских граждан, которые подозреваются во внесудебных казнях и пытках, согласно версии "акта Магнитского", принятого США.Представители партии консерваторов сообщили, что проект закона находится в Палате общин. По их словам, британское правительство сопротивляется введению основных положений санкционного режима.Издание отмечает, что разработка санкций началась до отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.Палата общин парламента Великобритании приняла поправки, которые позволяют вводить санкции в отношении лиц, виновных в нарушении прав человека, в феврале 2017 года. Согласно поправкам, правительство Великобритании и частные лица смогут обратиться в Высокий суд Лондона с просьбой заморозить активы тех, кого обвиняют в нарушении прав человека. Под этот закон подпадают граждане всех стран мира.Юрист консалтинговой компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Магнитский, который раскрыл схемы крупномасштабного хищения средств из российского бюджета, был арестован в 2008 году и в 2009 году умер в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет якобы от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние здоровья Магнитского, чтобы заставить его замолчать.В декабре 2012 года в США был принят "закон Магнитского", вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Первоначально в список вошли 18 человек, в основном – сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии составителей списка, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. "Список Магнитского" несколько раз расширялся. Последний раз – в январе 2017 года, когда США включили в него главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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