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Меркель положительно оценила неформальный саммит ЕС по вопросам миграции
25.06.2018 00:38
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все страны ЕС хотят сократить нелегальную миграцию и защитить свои границы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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