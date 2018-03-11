В городе Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия первого украинского дипломатического представительства в Чили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Известно, что отделение Посольства Украины в Аргентинской Республике и в Республике Чили открыли 10 марта.

"Открывая церемонию, от имени правительства Чили выступил представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, который подчеркнул, что открытие дипломатической миссии является важным этапом в развитии двусторонних украинско-чилийских отношений, поскольку позволит дать новый толчок развития взаимоотношений во всех сферах", - говорится в сообщении.

Также, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поблагодарил Республику Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против нашего государства.

В церемонии приняли участие должностные лица и многочисленные представители украинской общины Чили, которые умышленно приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.

Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко открыл памятную звезду героям Небесной Сотни перед зданием Совета Европы в Страсбурге.

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