|В Чили открыли первое дипломатические представительство Украины
|11.03.2018 13:49
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В городе Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия первого украинского дипломатического представительства в Чили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Известно, что отделение Посольства Украины в Аргентинской Республике и в Республике Чили открыли 10 марта.
"Открывая церемонию, от имени правительства Чили выступил представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, который подчеркнул, что открытие дипломатической миссии является важным этапом в развитии двусторонних украинско-чилийских отношений, поскольку позволит дать новый толчок развития взаимоотношений во всех сферах", - говорится в сообщении.
Также, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поблагодарил Республику Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против нашего государства.
В церемонии приняли участие должностные лица и многочисленные представители украинской общины Чили, которые умышленно приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.
Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко открыл памятную звезду героям Небесной Сотни перед зданием Совета Европы в Страсбурге.
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