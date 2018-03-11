|Украине следует удвоить работу в важнейших сферах - Могерини
|11.03.2018 13:53
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Украине необходимо принять некоторые важные законы в рамках СоглашенияУкраине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в частности в сфере борьбы с коррупцией.
Федерика Могерини. Фото: europeanvoice.com
Об этом накануне визита в Кева в интервью УНИАН рассказала верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.
Отвечая на вопрос журналистки относительно оценки состояния реформ в Украине и выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, Могерини подчеркнула, что Украине необходимо принять некоторые важные законы в рамках Соглашения.
"Работу необходимо удвоить в важнейших сферах - борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии", - отметила верховная представительница ЕС.
"Еще один важный шаг - убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются", - добавила она.
ЕС также ожидает реформы системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу.
"Это - то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине", - отметила Могерини.