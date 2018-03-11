|Найден до смешного простой способ очистить духовку до блеска
|11.03.2018 13:58
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Сколько приходилось мучиться с этим – и все было неправильно, пишет со ссылкой на .
Видно не только одну меня уже достали эта неприятная, но обязательная процедура – чистка духовки. И ведь не всегда и получалось – брызги жира и соусов умудрялись пригорать намертво, приходилось их долго отмачивать, потом отдирать, использовать химию, долго ее убирать… Короче, каждая хозяйка сама хорошо знает, что это такое! Несколько часов убитого времени и нервов – это минимум.
Дорогая! Я приготовил ужин, а ты почистишь духовку!
Специалисты научного центра Джейкоба Ньюснера тоже видно пожалели своих жен и придумали простой, но очень эффективный метод, как отчистить даже сильно загрязненную духовку. Причем, сделать это можно без особых усилий и за полчаса чистого времени – не считая ночи, пока придуманная ими паста будет сама делать всю самую сложную часть работы.
Уже не терпится узнать, как же это делать? Вот суть гениального изобретения: вам нужны будут:
Удобнее будет начинать процесс ближе к вечеру, чтобы духовку не надо было включать.
Все! Ваша духовка как новенькая! Спасибо вам, добрые люди, которые придумали этот метод. Я уже всех знакомых научила – и вы делитесь!