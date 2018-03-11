Представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности подчеркнула, что в Украине нужно еще принять важные законы в рамках cоглашения об ассоциации.

Украине необходимо удвоить работу в важнейших направлениях ‒ борьба с коррупцией является одной из них. Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Соглашение об ассоциации ‒ это большой успех. В очень сложных условиях вместе мы достигли важных результатов, в том числе в рамках зоны свободной торговли. В прошлом году экспорт из Украины в Европейский союз вырос почти на треть: это была главная движущая сила экономического роста в стране, и соглашение по-прежнему должно полностью реализовать свой потенциал», — отметила Могерини, информирует svodka.net.

По ее словам, в Украине все еще необходимо принять некоторые важные законы в рамках cоглашения об ассоциации.

«Работу необходимо удвоить в важнейших областях ‒ борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии», — подчеркнула Могерини.

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Она добавила, что «еще один важный шаг — это убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются».

«Мы также ожидаем реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу. Это ‒ то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине», — сказала высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности.

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