Активисты проводят автопробег к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Трансляцию ведет на канале в YouTube "Громадське". Участники акции "Мы не становимся на колени перед коррупцией" собрались возле метро "Минская" в Киеве и поехали к дому министра на окраине города. Сейчас они проводят там митинг. На странице акции в Facebook сообщается, что активисты выступают против полицейского произвола. В ходе автопробега машина одной из участниц – общественного деятеля и сторонника партии "Рух нових сил" Елизаветы Богуцкой – попала в ДТП. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Активисты выступают против полицейского произвола Фото: РУХ НОВИХ СИЛ / Facebook Акция связана с разгоном палаточного городка под Радой утром 3 марта. Тогда силовики задержали более 100 митингующих. Некоторых активистов перед тем, как отправить в отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призвала генерального прокурора Юрия Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности, по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений.видео Видео: Громадське Телебачення / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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