Российская танцовщица Анастасия Волочкова показала грудь в глубоком декольте. Волочкова: Загадала желание между двумя Мишками! И оно сбудется! Фото: volochkova_art / Instagram Фото балерина опубликовала в Instagram."Загадала желание между двумя Мишками! И оно сбудется! Пришлось платьице разрезать. Не вмещается грудь. Бог наделил", – написала она. Загадала желание между двумя Мишками! * И оно сбудется! А на диванчике, перетянутом @stul.ru это делать приятнее и уютнее! Персик, свет, любовь! Радость! * Пришлось платьице разрезать.. * Не вмещается грудь.. * Бог наделил. * Спасибо!!! * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #дом #тепло #вечер Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Мар 9, 2018 в 1:51 PST Недавно пользователи Instagram обсудили фото Волочковой без белья.По словам инсайдера, Логинов – программист из Иркутска, не имеющий "ни копейки за душой".Российская танцовщица Анастасия Волочкова ранее обвинила бывшего любовника, бизнесмена Чермена Дзотова, в публикации ее интимных снимков. Недавно оназаявила, что простит Дзотова, если он заплатит ей $10 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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