Американского бизнесмена Мартина Шкрели, известного как "самый ненавистный человек ", приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 75 тысяч долларов, передает со ссылкой на .

Как передает Reuters, его признали виновным в мошенничестве для своих двух фондов. В ходе расследования выяснилось, что он подделывал документы фондов, чтобы скрыть потерю всех активов и не остаться без инвесторов.

Приговор огласил окружной судья Кийо Мацумото. При этом семь лет – это определенный компромисс между прокурорами, которые просили 15 лет, и адвокатами, выступавшими за 12-18 месяцев ареста. Сам бизнесмен в суде никак не отреагировал на приговор.

34-летний Мартин Шкрели родился в семье албанских мигрантов в Бруклине.

"Самым ненавистным человеком " он стал после того, как выкупил права на редкий препарат Daraprim (пириметамин) и поднял на него цену с 13,5 до 750 долларов за таблетку. Эти лекарства используются для лечения ВИЧ-инфицированных и онкобольных людей.

Шкрели сидел в тюрьме с сентября 2017 года после того, как он нарушил условия освобождения под залог в 5 млн долларов: необыкновенный бизнесмен пообещал дать 5 тысяч долларов тому, кто принесет ему прядь волос бывшего кандидата в президенты Хиллари .

К семи годам тюрьмы приговорен "самый ненавистный человек "















Сводка.нет - Новости Украины и Мира