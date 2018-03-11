Украинские спецслужбы расследуют две попытки нападения на украинский парламент, в том числе в момент нахождения там высших должностных лиц государства, заявил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Мосийчук: Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями Фото: Ростислав Гордон / Gorodnua.com "Из источников в спецслужбах мне достоверно известно, что расследуется как минимум две попытки вооруженной атаки на украинский парламент, в том числе и во время пребывания там высших должностных лиц украинского государства", – отметил он.Нардеп высказал предположение, что в скором времени СБУ сообщит больше фактажа по делу Рубана."Не исключаю, что часть военных, которых Рубан подговаривал организовать вооруженное набег на украинский парламент, сообщили о его преступном намерении украинским спецслужбам, что дало возможность не только предотвратить теракт но и подробно задокументировать преступные действия", – подчеркнул Мосийчук.Он добавил, что в Украине необходимо на законодательном уровне разработать государственную программу борьбы с терроризмом, взяв за образец опыт Израиля."Наиболее уязвимым со стороны террористов, если говорить о зданиях государственной власти, является купол украинского парламента, под которым расположена огромная стеклянная люстра", – рассказал нардеп.Он предупредил, что попадания в купол Верховной Рады нескольких зарядов может привести к гибели от осколков люстры почти всех находящихся в парламентском зале. https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1634228273320600 8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что мосийчук сбу нардеп партии Теги: война в украине