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Мосийчук: Мне достоверно известно, что расследуется как минимум две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду
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11.03.2018 14:25
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Украинские спецслужбы расследуют две попытки нападения на
украинский парламент, в том числе в момент нахождения там высших
должностных лиц государства, заявил нардеп от Радикальной партии
Игорь Мосийчук. Мосийчук: Рубан вел переговоры с украинскими
военными, которые должны были стать исполнителями Фото: Ростислав
Гордон / Gorodnua.com "Из источников в спецслужбах мне достоверно
известно, что расследуется как минимум две попытки вооруженной
атаки на украинский парламент, в том числе и во время пребывания
там высших должностных лиц украинского государства", – отметил
он.Нардеп высказал предположение, что в скором времени СБУ сообщит
больше фактажа по делу Рубана."Не исключаю, что часть военных,
которых Рубан подговаривал организовать вооруженное набег на
украинский парламент, сообщили о его преступном намерении
украинским спецслужбам, что дало возможность не только
предотвратить теракт но и подробно задокументировать преступные
действия", – подчеркнул Мосийчук.Он добавил, что в Украине
необходимо на законодательном уровне разработать государственную
программу борьбы с терроризмом, взяв за образец опыт
Израиля."Наиболее уязвимым со стороны террористов, если говорить о
зданиях государственной власти, является купол украинского
парламента, под которым расположена огромная стеклянная люстра", –
рассказал нардеп.Он предупредил, что попадания в купол Верховной
Рады нескольких зарядов может привести к гибели от осколков люстры
почти всех находящихся в парламентском зале.
https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/posts/1634228273320600
8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское"
в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение
объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу
"Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава
СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже
перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств
поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил
он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с
лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром
Тимофеевым.
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