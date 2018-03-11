11 марта в Санкт-Петербурге активисты проводят одиночные пикеты в поддержку Дениса Бахолдина, которого в России обвиняют в экстремистской деятельности. На одного из участников акции – Всеволода Нелаева – напали с ножом. Нелаев держал в руках украинский флаг и плакат с надписью "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину" Фото: Солидарность Санкт-Петербурга / Facebook Нелаев держал в руках украинский флаг и плакат с надписью "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину".По словам активиста, неизвестный мужчина вышел из машины марки Mercedes и начал обижать его, затем попытался ударить, пригрозил физической расправой и ушел. Через 20 минут мужчина вернулся, облил Нелаева неизвестной жидкостью и попытался вырвать из его рук плакат, после чего завязалась драка. В ходе нее нападавший достал нож. Злоумышленника задержали проезжавшие мимо полицейские. Нелаев написал в полицию заявление о нападении. https://www.facebook.com/SPBSOLIDARNOST/videos/1812724845698024/ Акцию в поддержку Бахолдина организовало движение "Солидарность". Активисты проводят одиночные пикеты.На странице "Солидарность Санкт-Петербурга" в Facebook сообщается, что Бахолдин – гражданский активист из Москвы, который активно выступал против российской агрессии в отношении Украины."Денис часто задерживался полицией, подвергался административным взысканиям – штрафам и арестам, а к осени 2014 года дальнейшее присутствие в России уже угрожало ему реальным тюремным сроком. Он выехал в Украину, где продолжил участие в акциях российской политической эмиграции против войны и репрессий в России в тех же формах. Попытка въезда на территорию России с целью навестить маму закончилась для него арестом и предъявлением обвинений в "экстремистской деятельности", которой он якобы занимался на украинской территории, участвуя в боевых действиях на Донбассе в составе добровольческого батальона "Правого сектора", – говорится в сообщении.Отмечается, что сразу после задержания он подвергся пыткам.Бахолдину вменяют нарушение ч. 2 ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ. Он уже год находится под стражей. https://www.facebook.com/SPBSOLIDARNOST/posts/1812172915753217 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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