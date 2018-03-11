|В Санкт-Петербурге на активиста с украинским флагом напали с ножом
|11.03.2018 14:41
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https://www.facebook.com/SPBSOLIDARNOST/videos/1812724845698024/
Акцию в поддержку Бахолдина организовало движение "Солидарность". Активисты проводят одиночные пикеты.На странице "Солидарность Санкт-Петербурга" в Facebook сообщается, что Бахолдин – гражданский активист из Москвы, который активно выступал против российской агрессии в отношении Украины."Денис часто задерживался полицией, подвергался административным взысканиям – штрафам и арестам, а к осени 2014 года дальнейшее присутствие в России уже угрожало ему реальным тюремным сроком. Он выехал в Украину, где продолжил участие в акциях российской политической эмиграции против войны и репрессий в России в тех же формах. Попытка въезда на территорию России с целью навестить маму закончилась для него арестом и предъявлением обвинений в "экстремистской деятельности", которой он якобы занимался на украинской территории, участвуя в боевых действиях на Донбассе в составе добровольческого батальона "Правого сектора", – говорится в сообщении.Отмечается, что сразу после задержания он подвергся пыткам.Бахолдину вменяют нарушение ч. 2 ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ. Он уже год находится под стражей.
https://www.facebook.com/SPBSOLIDARNOST/posts/1812172915753217
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