В Карпатах нашли киевлянина, который исчез 7 марта

Киевлянин заблудился в горах и решил спрятаться в хижине, предусмотренной умышленно для убежища туристов. Там он провел несколько дней, пока его не обнаружили спасатели МЧС.

Сообщается, что состояние киевского туриста удовлетворительное. Пресс-служба МЧС Ивано-Франковской области уточняет, что его нашли в районе долины Шешорский.

Напомним, с утра 10 марта началась поисково-спасательная операция, к которой привлекли 17 спасателей и три единицы техники. Четыре поисковые группы обследовали территорию в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван.