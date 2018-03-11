|В Карпатах нашли киевлянина, который исчез 7 марта
|11.03.2018 14:49
|
Регистрация Вход
ПОИСК
НОВОСТИ
В Карпатах нашли киевлянина, который исчез 7 марта
Фото: Верховинське відділення поліції Косівького ВП ГУНП в Івано-Франківській області
Киевлянин заблудился в горах и решил спрятаться в хижине, предусмотренной умышленно для убежища туристов. Там он провел несколько дней, пока его не обнаружили спасатели МЧС.
Сообщается, что состояние киевского туриста удовлетворительное. Пресс-служба МЧС Ивано-Франковской области уточняет, что его нашли в районе долины Шешорский.
Напомним, с утра 10 марта началась поисково-спасательная операция, к которой привлекли 17 спасателей и три единицы техники. Четыре поисковые группы обследовали территорию в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван.
Поделитесь статьей с друзьями