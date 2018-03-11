В воскресенье, 11 марта, Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует до 2022 года предоставить 700 миллионов евро для развития проектов солнечной энергетики в развивающихся странах. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Соответствующее заявление Макрон сделал на открытии Международного солнечного альянса в Нью-Дели. По его словам, деньги будут предоставлены странам с переходной экономикой в виде кредитов и пожертвований.

"Мы должны устранить все препятствия и увеличить масштабы", - заявил Макрон.

Известно, что Франция уже выделила 300 миллионов евро на похожую инициативу в 2015 году, когда вместе с Индией учредила глобальный альянс для развития проектов солнечной энергетики.

Инициативу Макрона поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидеры обеих стран надеются, что деятельность альянса позволит к 2030 году направить около одного триллиона долларов на развитие солнечных технологий в 121 стране.

Как сообщал svodka.net ранее, Германия и Франция приняли решение отложить планы по реформированию еврозоны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира