Врачи кливлендской клиники фертильности заявили, что около 700
семей пострадали из-за отказа морозильной камеры, в которой
находились яйцеклетки. Врачи могут определить жизнеспособность
эмбрионов только после их разморозки Фото: University Hospitals /
Facebook В клинике отметили, что незапланированный перепад
температуры произошел в емкости для хранения тканей в жидком азоте.
В связи с инцидентом в организации объявили, что начали
расследование причин неисправности, для чего привлекут независимых
экспертов.Яйцеклетки и эмбрионы переместили в другую морозильную
камеру, однако их жизнеспособность остается под сомнением."Мы
невероятно сожалеем о произошедшем. Мы будем индивидуально работать
с пациентами для решения проблемы", – рассказали в клинике.В
связи с инцидентом пострадало около 700 семей.В клинике отметили,
что яйцеклетки и эмбрионы должны быть полностью разморожены, чтобы
определить, являются ли они еще жизнеспособными. Однако в случае их
разморозки их уже нельзя будет замораживать повторно.
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