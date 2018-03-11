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Гройсман заявил, что до 2022 года Украина может сократить потребление газа на 5 млрд м³
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11.03.2018 15:12
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В 2014 году население Украины, теплокоммунэнерго и бюджетные
учреждения потребили 24 млрд м³ газа, а в 2017 году – 18 млрд м³,
сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман
отметил, что за три года потребление газа населением,
теплокоммунэнерго и бюджетными учреждениями уменьшилось на 6 млрд
м³ Фото: kmu.gov.ua Он отметил, что в 2014 году население Украины,
теплокоммунэнерго и бюджетные учреждения потребили 24 млрд м³ газа,
а в 2017 году – 18 млрд м³. За три года потребление уменьшилось на
6 млрд м³."Прогноз на 2022 год – 13 млрд м³. То есть Украина
может уменьшить потребление еще на 5 млрд м³", – написал
премьер.Гройсман добавил, что увеличивается количество частных
домохозяйств, использующих солнечные электроустановки. По его
словам, в четвертом квартале 2015 года таких было 21, а в четвертом
квартале 2017 года – 3010.
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/674691526033098
По данным НАК "Нафтогаз України", использование природного
газа сократилось с 33,2 млрд м³ в 2016 году до 31,9 млрд в
2017 году (на 1,3 млрд м³, или 4%). Объем добычи газа в Украине
увеличился за год на 450 млн м³.
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