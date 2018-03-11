|ЕБРР выделил Украине 26000000 евро на строительство солнечных электростанций
|11.03.2018 15:28
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Три солнечные электростанции запланировано построить в Винницкой областиЕвропейский банк реконструкции и развития выделил 25900000 евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.
"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашей страны. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделит почти 25 млн евро на строительство солнечной электростанции в Львовской области
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